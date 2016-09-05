中秋放煙火心驚膽跳 警消：麥擱放啦

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有民眾喜歡在中秋節施放煙火，由於容易引發災害，也讓不少民眾心驚膽跳；高雄市消防局5日表示，應減量施放煙火，最好是「麥擱放啦」。（高雄市消防局提供）中央社記者陳朝福傳真 105年9月5日

有民眾喜歡在中秋節施放煙火，由於容易引發災害，也讓不少民眾心驚膽跳；高雄市消防局今天表示，應減量施放煙火，最好是「麥擱放啦」。

高雄市消防局表示，每到中秋節總是讓不少民眾提心吊膽，深怕有人施放煙火不慎會波及一樓客廳，提早將鐵門拉下，也害怕沖天炮飛入陽台，精神緊張無法入睡，又飽受噪音困擾。

為了公共安全，高雄市消防局提醒民眾施放一般爆竹煙火時，應注意選購附加「認可標示」的一般爆竹煙火，勿購買來路不明煙火，且依據產品使用說明保持四周空曠才能施放。

高雄市消防局特別提醒，禁止於加油站、加氣站、油槽及學校等處施放，而晚上10時後不得施放有爆炸音或笛音的煙火，尤其12歲以下兒童不得施放「飛行類」、「升空類」及「摔炮類」等一般爆竹煙火，燃放時應有家長在旁指導。1050905

(中央社)