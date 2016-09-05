德蕾莎修女封聖 傳記電影感動李聖傑

天主教教宗方濟各昨天在梵蒂岡宣布冊封德蕾莎修女為聖人，近日上映的電影「愛無止盡德蕾莎」，描述她入世行善50年，歌手李聖傑看完後更淚喊，「這輩子最感動的一部電影」。圖為劇照。（威視電影提供）中央社記者鄭景雯傳真 105年9月5日

天主教教宗方濟各昨天在梵蒂岡宣布冊封德蕾莎修女為聖人，近日上映的電影「愛無止盡德蕾莎」，描述她入世行善50年，歌手李聖傑看完後更淚喊，「這輩子最感動的一部電影」。

德蕾莎修女一生幫助過無數人，天主教教宗方濟各昨天在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持封聖彌撒，宣布冊封德雷莎修女為聖人，並讚揚她在印度加爾各答照料窮困民眾的善行足為世人典範，也證明了上帝對窮人的愛。

德蕾莎修女曾在1985年訪台，她創立的仁愛傳道修女會迄今仍在台北及台南服務，善舉讓許多台灣人印象深刻並心存感謝，雖然她在1997年逝世，但生平的兩項醫療神蹟已獲教廷認可。

台灣除了副總統陳建仁啟程前往梵蒂岡訪問、代表總統蔡英文出席封聖儀式之外，民間藝文團體「台北愛樂室內合唱團」也受邀在封聖典禮上演出，希望藉優美動人的樂音，對教廷及教宗獻上誠摯祝福。

隨著德蕾莎修女封聖，她的傳記電影「愛無止盡德蕾莎」也受到關注，李聖傑3歲便受洗成天主教徒，小學時還曾獲選為神父的輔祭，和天主教頗有淵源，他看完電影大受感動，也在臉書上說，「看完哭完才知道什麼是愛，一個人只為了犧牲，而做的每一件事情，沒有求回報」，力讚這是他看過感動最深的電影。電影即日起在台上映。1050905

(中央社)