陸新標準迎中秋 五仁月餅要集滿5果仁
中國大陸去年12月實施的月餅新標準即將迎接首個中秋節。依這項「推薦性」標準，所謂的五仁月餅必須使用核桃仁、杏仁、橄欖仁、瓜子仁、芝麻仁5種主要原料加工成餡。
中新網報導，這項月餅新標準非強制性標準，大陸市面上部分月餅包裝已改印「GB/T 19855」產品標準號，但仍有月餅包裝標明舊版「GB 19855」標準。
中國焙烤食品糖製品工業協會在「2016年全國月餅行業發展趨勢」報告中解釋，新的月餅標準是推薦性標準。如有業者要執行新標準，需認真研究標準的修改之處，並做好標準執行的相關工作。
就種類而言，大陸今年銷售的月餅樣式略有增加。新標準新增了潮式月餅、滇式月餅、晉式月餅、瓊式月餅、台式月餅和哈式月餅共6種分類。
對於最受關注的「五仁月餅」，新標準明定：「使用核桃仁、杏仁、橄欖仁、瓜子仁、芝麻仁等五種主要原料加工成餡的月餅可稱為五仁月餅。」
這項定義隨即引發五仁月餅是否真的必須包含上述5種果仁的爭論。
大陸全國焙烤製品標準化技術委員會糕點分技術委員會在函件中解釋，「等」字意味廣式五仁月餅配料不限於使用上述5種果仁。
北京稻香村食品廠副廠長郭亞萍解讀，無論是南方加橄欖仁的五仁月餅，還是北方加松子仁的五仁月餅，只要以桃仁、杏仁等5種以上果仁入餡加工而成的月餅，都可稱為五仁月餅。1050905
(中央社)
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