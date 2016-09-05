李英愛新劇大陸播映是否受阻 尚待觀察

韓國SBS電視台消息人士表示，韓流天后李英愛和宋承憲主演的韓劇「師任堂：光的日記」，雖暫定10月在韓中兩國同步播出，但能否實現，尚待中國廣電總局的審核結果。

南韓「亞洲經濟」指出，SBS當局擔憂戰區高空防衛系統（THAAD）部署南韓所造成的韓中關係急速降溫，對南韓電視劇在中國大陸的播出可能產生負面影響。

SBS當局透露，就目前的情況來看，韓劇「師任堂：光的日記」無法通過中國廣電總局審核的可能性也不是沒有。

電視劇「師任堂：光的日記」由曾執導過「太王四神記」、「百年的新娘」等作品的導演尹尚浩執導，李英愛、宋承憲、吳允兒、金海淑等主演，是一部重新詮釋朝鮮時代師任堂申氏人生的作品，講述天才畫家師任堂的藝術靈魂和不滅的愛情。李英愛在劇中一人飾兩角，即朝鮮時代的申師任堂和當今的大學美術講師。1050905

(中央社)