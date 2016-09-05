洪秀柱：勿將再起希望繫於民進黨無能

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，民主進步黨自陷泥淖，國民黨哀矜勿喜，絕不和民進黨比爛，切勿將國民黨再起的希望繫於民進黨執政無能之上。

洪秀柱上午在國民黨第19屆中央評議委員會第4次會議致詞時說，國民黨要用最好的表現讓民眾知道國民黨是越挫越勇，即使搶走了國民黨有形的黨產，但奪不去最珍貴的創黨理念，以及為國家創造的成就跟榮耀，這才是國民黨最無價的資產。

她指出，過去8年，雖然國民黨執政，但民進黨處處煽動民粹、製造仇恨、刻意誤導、醜化汙衊國民黨，經過累積擴大，以往的執政成績漸次消失，終將國民黨執政成績化為烏有，最後讓國民黨失去人民喜愛跟信賴。

洪秀柱說，運用民粹手段激起民怨、大肆渲染騙取贏得選票，相信這是民進黨一貫伎倆，國民黨身受其害，也讓台灣陷入政治對立、經濟空轉內耗的情境。

她指出，520之後，蔡政府執政無能，民粹討好，引發諸多民怨不滿，今天執政亂象的根源是過去在野種種非理性的杯葛及民粹的煽動，才會導致今天執政自食惡果的下場。

洪秀柱說，民進黨自陷泥淖，國民黨哀矜勿喜、引以為鑑，只有對國家利益與人民福祉充滿更深沉的憂慮；國民黨不以為民進黨執政無能，國民黨就非常高興，因為民眾的痛苦就是國民黨的痛苦，國家的危機就是國民黨要肩負的職責所在。

她指出，國民黨要對新政府善盡監督、堅定主張與路線，讓民眾知道國民黨才是中道、理性且堅持國家利益與人民福祉的政黨；國民黨絕不和民進黨比爛，而是以最好表現與準備，才能爭取選民信賴跟支持，讓國民黨重返執政。

洪秀柱表示，切勿將國民黨再起的希望繫於民進黨執政無能之上，因為，以民進黨善於選舉操作，會以壓倒性行政優勢做輔選動員，2018、2020選舉，對國民黨仍是很大挑戰，切勿懈怠，國民黨要精誠團結，用夠好的努力跟改革，才能感動人民走去投票所，投下信任一票。

洪秀柱說，國民黨過去確實犯下一些錯誤，讓支持者失望、冷漠甚至放棄，最後當國民黨潰散之時，「他們連傷心的淚水都不願意為我們而流」。如何喚回選民，讓流失的心從冰點提升到沸點，老實說，國民黨距離贏得人民真正感動還有很長的路要走。1050905

(中央社)