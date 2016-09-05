地方黨部主委直選 洪秀柱不認遭削權

我要評比

國民黨主席洪秀柱（右）5日出席中央評議委員會，向出席中評委打招呼。（陳怡誠攝）

國民黨主席洪秀柱（左）出席中評會，與副主席郝龍斌、詹啟賢、胡志強及林政則握手致意。（陳怡誠攝）

國民黨全代會昨通過地方黨部主委直選案，被認為對國民黨主席洪秀柱的削權，洪秀柱5日出席國民黨中評會受訪時表示，民進黨也是縣市黨部主委直選，但黨主席蔡英文權力比誰都大。

日前傳出，本土派企圖透過地方黨部主委直選，削弱洪秀柱職權，加上黨產遭民進黨清算，屆時便可以洪處理黨產議題不力，又叫不動地方、領導威望不足等理由，明年另拱一個可以合作的人出來競選黨主席。

(中時)