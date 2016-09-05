10：02烏來4.3地震 最大震度新北2級

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今（5）日上午10：02烏來4.3地震，最大震度新北2級。（圖翻攝自氣象局網站）

地牛翻身！今天（5日）上午10時02分，新北市烏來區發生芮氏規模4.3地震，各地最大震度新北市2級，目前尚未有災情傳出。

氣象局地震測報中心資料顯示，5日上午10時02分，這起地震震央位於新北市烏來區，即宜蘭縣政府西方24公里處，地震深度80.1公里，規模4.3，新北市2級，宜蘭縣牛鬥、台北市信義區、桃園市、新竹縣竹東及苗栗縣獅頭山各測得1級。

(集團連線報導)