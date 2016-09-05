志光函授疑個資外洩 28考生被詐500多萬
高雄陳姓大學生接到假冒志光超級函授客服人員來電，騙稱因工作疏失，誤設他訂單為2筆，要求陳配合取消設定並將通知郵局協助處理，隨後陳又接到自稱郵局行員來電，要求他前往操作提款機提款。陳依指示，領出新臺幣6萬元，再存入歹徒指定帳戶，他返家告知母親，警覺被騙，趕緊報案。
警政署165反詐騙專線指出，高雄市陳姓大學生7月中旬至高雄市志光數位學院購買函授課程，1個月後，接到詐騙集團假冒志光函授客服人員電話，表示因工作人員疏失，多訂1筆訂單，詢問陳生刷卡的郵局客服電話(04-23542030)，接著自稱郵局客服人員(+8864-23542030)致電陳生，要求他至郵局操作解除ATM分期付款設定取消訂單。
為避免操作過程，陳生起疑向他人求助，騙徒要求他不要掛電話，在其指示下，陳生從自己戶頭領出3萬元，並存入騙徒提供的帳戶。陳生連續提領出2筆3萬元，共存入歹徒帳戶新臺幣59970元，直到返家後告訴母親，才知道自己遭到詐騙，在母親陪同下至鄰近派出所報案。
警方統計，志光函授疑似客戶資料遭盜用，被詐騙集團拿來冒名詐騙，7月初至今，全台已發生28件，財損500多萬元。
刑事局預防科表示，「ATM解除分期付款設定」是詐騙慣用手法，通常詐騙集團都以工作人員疏失、訂單有誤遭刷卡多次等理由，要求被害人前往ATM解除分期付款設定。
警方提醒民眾，自動櫃員機ATM「絕對沒有」解除分期付款設定功能，就算誤設分期付款，也不會有帳戶遭到不斷扣款的問題。接獲類似電話務必去電向銀行查證，以免遭詐。
(中時)
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