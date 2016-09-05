騎馬射箭角力 第二屆草原奧運在中亞

被稱為「草原奧運」的第二屆世界牧者運動會於9月3日開始。（圖/WNG2016官網）

在中亞寬廣草原上競技騎馬、射箭和角力，這不是電影場景，而是9月3日至8日在吉爾吉斯（Kyrgyzstan）展開的第2屆世界牧者運動會（World Nomad Games），多達64國派出代表隊參加，總共16種競技項目的國際賽會。

美麗的吉爾吉斯姑娘成為賽會中的一大「嬌點」。（圖/WNG2016官方臉書專頁）

據英國衛報（The Guardian）報導，第2屆世界牧者運動會於本月3日在中亞的吉爾吉斯正式開始，這個被稱「草原奧運」的國際大賽，共吸引64個國家派出代表團參加，除了中亞各國外，美俄中韓等國都派隊參與。這個「奧運」是由中亞數個突厥語系（Turkic-speaking）的國家在2012年共同決議舉辦，首次賽事於2014年舉辦，吉爾吉斯已是第2回擔任大會東道主。

充滿濃厚民族風格的蒙古代表團入場。（圖/WNG2016官網）

精彩刺激的男子角力競賽，將是本屆運動會的注目焦點。（圖/WNG2016官網）

本屆世牧運在首都比斯凱克（bishkek）的萬人體育場舉行，共有16項競技項目，包含5種馬術競技、3種角力和其他靜態及表演類項目。吉爾吉斯政府也傾全力在開幕式上演一場民族風情的歷史大戲，展現出遊牧草原的壯闊和人們的豪爽，吉國總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）在導言時說，「現代西方文明造成我們遺忘歷史，我們將在這個賽會中找回根本，我相信如果成吉思汗（Genghis Khan）在世，他也會來參加比賽的！」

美麗的馬術競技選手即將投入賽事中。（圖/WNG2016官方推特）

知名美國武打明星史帝芬˙席格也受邀擔任大會貴賓。（WNG2016官方臉書專頁）

除了邀請俄國總統普丁（Vladimir Putin）當貴賓外，還特別邀請前蘇聯時期就在中亞爆紅的美國武打明星史帝芬˙席格（Steven Seagal）做為大會榮譽嘉賓。首場比賽在美俄之間的「布玆卡茲」（Kok Boru）半決賽開始，這是一種類似馬球的中亞搶小羊競賽。目前的獎牌紀錄前3名為：俄國10金2銀1銅、哈薩克（Kazakhstan）4金2銀2銅、喬治亞（Georgia）2金1銀，而主辦國吉爾吉斯則以1金3銀10銅暫居第4。

(中時電子報)