傳將裁軍3萬人 國防部：絕非事實

媒體報導政府將裁軍3萬人，國防部今天表示，國軍目前維持現有兵力目標並未改變，媒體報導絕非事實。

媒體報導，國防部將在9月提出總統蔡英文任內的首波裁軍案，據透露，目前兵力為21.5萬人，將送交蔡總統的裁軍案將小幅精減兵力約2至3萬人，因此未來兵力將維持在19萬人左右。

國防部上午表示，國軍兵力結構依區域情勢、敵情威脅與軍事戰略構想，配合國家發展政策，國軍目前維持現有兵力目標並未改變，媒體報導絕非事實。1050905

(中央社)