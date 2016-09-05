謊稱老翁兒子遭綁詐騙恐嚇 警逮2嫌
桃園市平鎮區黃姓老翁5日上午接到電話，指稱老翁兒子在他手上，話筒還傳來悽慘哭叫聲，要老翁準備5萬元付款。老翁一聽隨即要妻子報警，警方獲報後，犯嫌還連3度更換取款位置，但仍被埋伏警員逮住。
平鎮警分局建安派出所長張振福說，今天上午9時許，接獲民眾報案，指出好像在工廠上班的兒子遭人囚禁，懷疑對方是詐騙集團，但又擔心兒子真的被綁架。警方獲報，隨即和其兒子連繫，確定安全無誤後，立刻兵分二路，派員到老翁家陪老翁付款，另1組人則至相約地點埋伏。
警方派出警力埋伏好後，歹徒因擔心老翁報案，一連換了3個取款位置，最後選定平鎮區東安國中前交錢，警方等到22歲黃姓男子及21歲陳姓男子出現，並取走5萬元後，隨即上前逮人。
2名犯嫌供稱，乃以亂槍打鳥方式隨機詐騙，黃嫌負責打電話恐嚇，陳男則在旁哭叫，製造被凌虐的假象。但黃姓老翁相當冷靜，趕緊請妻子報案，才讓警方有時間部屬警力。訊後警方也將黃、陳2人依詐欺罪嫌送辦。
(中時)
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