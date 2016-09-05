鯊魚被肢解 違反鰭不離身遭查獲

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海巡署東巡局破獲琉球籍漁船宰殺水鯊，在船艙內起出上百公斤已肢解的魚體，違反漁業署「鯊魚鰭不離身」法規。（海巡署提供）中央社記者盧太城台東傳真 105年9月5日

海巡署東巡局破獲琉球籍漁船宰殺水鯊，在船艙內起出上百公斤已肢解的魚體，違反漁業署「鯊魚鰭不離身」法規。

海巡署東巡局82大隊表示，昨天傍晚新港安檢所人員，執行安全檢查勤務時，驚見琉球籍漁船，漁獲的鯊魚有鰭身分離情形，已違反漁業署發布之「鯊魚鰭不離身」法規。

82大隊表示，被肢解的鯊魚是青鯊 (水鯊)，數十塊魚體，總計127.55公斤。違反「鯊魚鰭不離身」法規，最重可罰撤收漁業執照之處分。1050905

(中央社)