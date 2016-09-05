放棄周杰倫世界巡演機會 七年級王倩婷勇闖好萊塢

七年級作曲家王倩婷勇闖好萊塢，希望在電影配樂界闖出一席之地。(王倩婷提供)

北藝大音樂系畢業，七年級作曲家王倩婷遊走流行樂界，擔任羅志祥等世界巡演鍵盤手，也以張惠妹為靈感創作了《阿密特》鋼琴協奏曲；去年她放下台灣大好事業，考進美國南加大電影配樂系，今年拿到已故作曲家喬治，德萊魯所設之「喬治‧德萊魯獎」，肯定她對於電影配樂的熱情與努力。

「這一年我學習很多，我甚至放棄了周杰倫的世界巡迴演唱會合作機會，希望留在好萊塢闖盪，這是我畢生的夢想。」王倩婷說，「我跟周董所有工作團隊道歉，說了我不能參加的理由，沒想到大家都體諒鼓勵我，這讓我非常感動，私下狠狠大哭了好幾場。」

王倩婷拿到這個獎的理由是因為系上老師們一致認為王倩婷的熱情、創意，讓他們聯想到七零年代在好萊塢電影配樂圈大放光芒的法籍奧斯卡電影配樂家喬治，德萊魯，決定頒發該獎項給她，「我自己覺得因為我一人在國外比較厚臉皮，就愛問愛跟，我工作了十多年，結束一段婚姻，離開台灣隻身闖蕩，這些人生經歷給我很大的幫助。」王倩婷說，雖然好萊塢是有名的「種族歧視」加上「女性歧視」，「但我仍願意試試看。」

王倩婷說，她十歲時看電影《末代皇帝》，別人都看劇情，只有她跟爸媽說：「我以後要做這種電影音樂。」後來開始學鋼琴，上了北藝大之後，王倩婷偶然參加唱片公司新秀詞曲比賽，從三百人裡脫穎而出，成為EMI科藝百代簽過年紀最小的創作者。一路走來，王倩婷完遍大學時到處玩爵士吧，作曲編曲，練就一身作曲、指揮本領。

「這些背景，讓我的音樂非常容易讓人聽懂，這也跟我的音樂觀一致，12音列說真的現在叫我列我也列不太出來，但我認為音樂要能感動人心，這才是音樂。」王倩婷現在已經受邀擔任現任奧斯卡⾳樂類主席，也是艾美獎、葛萊美獎得主作曲家勞拉(Laura Karpman)音樂夥伴，「她是女性，也是前輩，我會繼續追夢，直到夢想成真的那一刻。」

(中時)