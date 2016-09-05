小模威尼斯影展搶版面 脫內褲走紅毯

威尼斯影展上2位義大利小模茱莉亞與黛雅內大膽走紅毯。（圖／達志影像）

第73屆威尼斯影展開幕以來，不少明星亮相吸引大批粉絲朝聖，可紅毯上向來是不少小模或二、三線藝人搏版面的絕佳地點！而果然就有兩名義大利小模，刻意穿上高衩禮服，甚至脫內褲、改穿C字褲亮相，拍照時更故意拉高裙擺露出私密處，大膽程度讓人傻眼。

義大利2位小模茱莉亞（Giulia Salemi）、黛雅內（Dayane Mello）4日在威尼斯紅毯上脫序演出！兩人穿著亮色系禮服登場，一樣的是兩人的禮服都是高衩剪裁，不同於一般女星做好防止走光準備，兩人乾脆不穿內褲改穿C字褲，拍照時更毫不害臊露出私密部位，儘管不雅，但還是成功搏得版面。

(中時電子報)