G20美陸官員吵架 美國防情報局推文好酸

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美國總統歐巴馬日前抵達杭州準備出席20國集團（G20）峰會時，美國和中國大陸官員在停機坪爆發口角，美國國防情報局一反常態推文嘲諷，後來緊急刪除並且道歉。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，美國國防情報局（Defense Intelligence Agency，DIA）在官方推特（Twitter）上寫道：「中國一如往常有水準。（Classy as always China）」然後附上「紐約時報」（NYTimes）相關報導連結。

這則推文很快就被刪除，但「華爾街日報」（WSJ）等媒體早已發現這則酸文並報導。

美國國防情報局後來推文致歉，寫說「這個帳號今天稍早誤發1則關於1篇新聞報導的推文，不代表DIA看法，我們在此致歉」。

這一切源起一場停機坪口角，白宮工作人員當時想幫美國媒體就定位，拍攝歐巴馬抵達杭州下飛機的畫面。

不過1名身穿深色西裝的大陸官員對1名白宮工作人員咆哮說：「這是我們的國家！這是我們的機場。」

這一幕被鏡頭拍下，是大陸國家主席習近平和他美國貴賓面對面會談前爆發的尷尬序曲。

當時美國國家安全顧問萊斯（Susan Rice）和資深白宮幕僚羅茲（Ben Rhodes）都試圖走近歐巴馬，這名大陸官員也對萊斯說話不客氣，促使她的特勤局探員介入。

歐巴馬今天對此事處之泰然，表示美國堅定維護新聞採訪權，不會「棄我們的價值觀和理想於不顧」，不過白宮隨行大陣仗可能令人生畏。（譯者：中央社盧映孜）1050905

(中央社)