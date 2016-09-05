男團SHINee溫流腳扭傷 SM娛樂：不嚴重

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南韓男團SHINee成員溫流昨天晚間在首爾演唱會過程中右腳扭傷，令粉絲擔心不已。SM娛樂今天回應說，他的傷勢不重。

南韓「體育朝鮮」今天引述SM娛樂透露，SHINee在奧林匹克公園體操競技場舉行演唱會「SHINee CONCERT－SHINee WORLD V」過程中，溫流扭到右腳，但仍完成演出並在演唱會結束後，前往醫院接受檢查。

SM娛樂說，醫院診斷結果顯示，溫流雖扭到了右腳，但並未傷及骨頭，儘量減少運動量並充分休息即可康復。公司也將持續觀察溫流的康復狀況。

SHINee計劃本月中旬回歸樂壇，對於日後的活動行程，SM娛樂稱，溫流的傷勢將不會影響為回歸做準備，但仍將根據身體狀況作調整。1050905

(中央社)