兒在我手詐騙 警機警埋伏逮兩嫌

詐騙老哏「兒在我手」！平鎮黃姓老翁接獲歹徒電話，要新台幣5萬元才放人，警獲報陪老翁付款並埋伏逮2嫌。

平鎮警分局今天上午9時左右接獲黃姓老翁報案，指其在工廠上班的兒子遭囚禁凌虐，要新台幣5萬元才放人；員警一聽就判斷是詐騙電話，除安撫黃姓老翁外，也找到老翁兒子位置，確認安全無誤後，兵分二路，派員陪同老翁付款，另一組人則至相約地點埋伏。

警方說，過程中，歹徒相當狡猾，連換三個取款位置，最後選定平鎮區東安國中前交錢，警方待準備取款的黃姓男子（22歲）及陳姓男子（21歲）出現，並拿走5萬元後，立即上前逮人。

黃男及陳男落網供稱，以亂槍打鳥的方式隨機詐騙，由黃男負責恐嚇接電話的民眾，陳男在旁哭叫，營造被凌虐的情形，警方訊後，依詐欺罪嫌，將兩名男子移送法辦。1050905

(中央社)