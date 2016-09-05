殲-20部署西藏？陸專家笑印媒神經過敏

近日有大陸網友聲稱在稻城亞丁機場拍到殲-20戰鬥機，觸動印媒的敏感神經。不過中國專家表示，該照片拍攝時間尚待證實，即便殲-20服役也不太可能先部署在中印邊境。（圖取自蘇蘚笙微博）

近日有大陸網友聲稱在稻城亞丁機場拍到殲-20戰鬥機，觸動印媒的敏感神經，認為中國在西藏部署殲-20，是為了反制印度在中印邊界部署「布拉莫斯導彈」。不過專家表示，該照片拍攝時間尚待證實，即便殲-20服役也不太可能先部署在中印邊境，若殲-20真出現在亞丁機場，可能也只是要測試高原性能，印媒別太神經過敏。

印度新德里電視台2日報導，一張照片顯示中國的殲-20戰鬥機出現在高海拔的稻城亞丁機場，該機場位於印度阿魯納恰爾邦以東，時間點恰好在中國對印度部署布拉莫斯導彈發出警告後幾天。

稻城亞丁機場是世界上海拔最高的民用機場，海拔高度4411公尺。印媒指出，殲-20出現在該機場意味這種戰鬥機能夠在非常高的高原機場操作。一般而言，高原機場空氣密度低，將導致戰機載油量和載彈量受到限制；在高海拔地區起降，戰機的起飛滑跑距離也會大大增加，降落速度遠高於平原機場。

中國專家認為，殲-20近期開始裝備中國空軍，但中印邊境並非是部署首選，特別是世界海拔最高的機場，因為那裡環境惡劣，保障設施不夠健全，無法充分發揮殲-20的優勢。如果中國針對印度部署殲-20，那也要等殲-20在平原基地的維護保障和作戰使用全部成熟之後。

另外，中國即便針對印度部署殲-20，也不會選擇稻城亞丁機場，因為太靠近中印邊境，容易遭遇印度的首波打擊，特別是印度部署布拉莫斯導彈後，稻城亞丁機場很可能將成為其瞄準目標。

(中時)