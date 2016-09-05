習近平見朴槿惠 反對美在韓部署薩德
中國大陸國家主席習近平5日在杭州會見南韓總統朴槿惠，習近平當面表達中國反對美國在韓國部署薩德反導系統，強調這個問題處理不好，不利於地區戰略穩定，會加劇各方矛盾；朴槿惠表示，願就有關問題同中方保持密切溝通。
人民日報全媒體平台報導，習近平5日在杭州會見韓國總統朴槿惠，習近平表示，上個世紀30年代，為抗擊日本侵略，韓國臨時政府曾在杭州堅持了3年。歡迎朴槿惠總統來到這個在中韓關係上有歷史意義的地方出席二十國集團領導人峰會。
習近平強調，中韓兩國是近鄰，共同利益廣泛。實現共同發展、促進地區和平，是雙方永恆的利益交集。中韓建交24年來，雙邊關係實現跨越式發展，給兩國人民帶來巨大福祉。雙方應該珍惜政治互信，維護合作基礎，克服困難和挑戰，推動中韓關係在正確軌道上平穩健康發展。中方願同韓方維護好、發展好來之不易的中韓關係，希望雙方努力擴大中韓合作積極面，抑制消極負面因素。
習近平指出，雙方要尊重彼此核心利益，確保中韓關係行穩致遠。要努 力求同存異，為持續推進雙邊交流合作創造良好基礎和氛圍。要維護半島和平穩定，為實現共同發展營造良好環境。要加強在地區和國際舞臺上合作，擴大中韓共同 利益。我們願同韓方深化在多邊框架內合作，就熱點問題加強協調。
朴槿惠表示，很高興來到在韓中關係史上有重要意義的杭州見到習近平主席，當前兩國關係正按照兩國元首確定的方向高水準發展，並帶動了地區繁榮。發展韓中友好是大勢所趨。韓方高度重視對華關係，致力於深入推進基於互信的兩國關係。雙方要以明年韓中建交25周年為契機，深化兩國戰略合作夥伴關係。韓方支持中方為成功舉辦二十國集團領導人杭州峰會所作努力。
兩國元首還就朝鮮半島形勢交換了看法。習近平指出，中方始終致力於實現半島無核化目標，致力於維護半島和平穩定。半島問題最終還是要通過對話協商加以解決。我們應該堅持六方會談平臺，通過全面均衡解決各方關切，爭取標本兼治，實現半島長治久安。習近平表示，我們反對美國在韓國部署薩德反導系統。這個問題處理不好，不利於地區戰略穩定，會加劇各方矛盾。朴槿惠表示願就有關問題同中方保持密切溝通。
(旺報)
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