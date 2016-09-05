不再對RM那麼積極 女神宋智孝親口認了！
南韓女星宋智孝本為演員出身，但在成為競技型綜藝《Running Man》後，才真正爆紅，成為全民女神，連帶整個演藝事業都跟著拉抬翻漲，紅到不行，節目中宋智孝超級做自己，時常素顏又呆萌，但一玩起遊戲又瞬間化身強勢Ace，民眾對她的這種「反差魅力」尤為買單，然近來女神卻說，對捧紅自己的RM不再那麼積極，究竟怎麼回事？
「懵智」宋智孝最近登上新加坡老牌時尚雜誌《NUYOU》40周年紀念號封面，同時接受了專訪，她表示沒有特別為了節目去塑造形象，私下自己就是那種什麼事情都想做到完美的女生，但雖然個性好強愛競爭，但她坦言時至今日，對於RM「基本上不會像過去那麼積極了」。
但這不代表女神對節目冷淡，宋智孝說，以前的她勝負慾很強，現在則更希望去享受拍攝節目時的過程，也想更深入地與節目嘉賓交流、互動、增進友誼，希望未來能以更好的狀態工作，除了想讓觀眾看見她的努力外，也想讓大家知道女演員不用特殊待遇，同樣能將演技以外的事情做好的！
(中時電子報)
關鍵字：宋智孝、Running Man
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