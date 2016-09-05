鋼鐵英雄動人 梅爾吉勃遜拚10年翻身

梅爾吉勃遜暌違10年再執導演筒的戰爭片「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）今天在威尼斯影展首映，儘管這些年來他風波不斷，梅爾吉勃遜形容他與好萊塢的關係「度過難關。」

這名奧斯卡金獎導演的麻煩始於2006年他因酒駕被逮時，口中喊著反猶太人的激烈字眼，導致他躍上各大媒體頭條，自此他的演藝生涯蒙上陰影，也將好萊塢片酬最高男星地位拱手讓出。

不過，今天在威尼斯，60歲的他以真人真事改編的戰爭史詩片「鋼鐵英雄」重新觸動觀眾。

法新社報導，本片描述1名士兵杜斯（Desmond Doss）身為反戰人士，卻獲得當時美國總統杜魯門（Harry S. Truman）頒發榮譽勳章的故事。

梅爾吉勃遜說：「1個人拒絕拿武器，卻想在戰爭中做些比腐敗或殺戮更好的事，是非常高的挑戰。」

路透社報導，他在記者會上說：「這個男人當時身在世界上最糟的狀況中，簡直是在地獄裡，並因堅持信念勝過武器備受刁難，結果他全部挺過了，且做了了不起的事…，這啟發了我。」

主演這部片的前「蜘蛛人」安德魯加菲（Andrew Garfield）表示，詮釋這個角色難度很高，因為這個年代更是充斥暴力與自我防衛意識形態。（譯者：中央社許湘欣）1050905

(中央社)