蘇嘉全：10月底行使司法院人事同意權
立法院長蘇嘉全今天說，預計10月底行使司法院人事同意權；被詢及司法院人事同意權行使能否順利？蘇嘉全說，要看立委態度與審查過程是否有疑義，若一切順利應該沒問題。
總統府秘書長林碧炤上午率司法院院長被提名人許宗力、副院長被提名人蔡炯燉及許志雄等5位大法官被提名人拜會立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌。
總統蔡英文4日利用週日時間邀請包括行政院三長、立法院正副院長及黨團總召，桃園、台中、台南、高雄4位直轄市長等人，就未來各項國政推動、重大政策與法案及地方建設議題廣泛交換意見。
蘇嘉全上午接見司法院正副院長被提名人前受訪表示，總統約見主要新會期將開議，行政院列出幾個優先法案盼立法院盡速通過包括長照法、住宅法、總預算案、司法院正副院長及大法官人事同意權行使等，希望照進度進行，符合人民對政府施政的期待。
被詢及是否觸及年金改革？蘇嘉全說，總統詢問與會者對年金改革的看法，每個人都覺得要讓公平正義盡早完成，年金改革要顧及各行業感受，不宜用太刺激的方式進行，要達到改革堅定的目標，但要顧及每個行業的尊嚴。
記者追問司法院正副院長與人事同意權的行使是否會有困難？蘇嘉全說，立法院會依照程序，如全院委員會的審查、院會同意權的行使，審查過程相關人的資訊，會提供給立委審查，是否有困難？要視審立委的態度，審查若有疑義，會請當事人說明，若一切順利，應該沒有問題。
蘇嘉全說，審查是否順利？要看審查過程中，立委們的意見，依規定，10月底要行使同意權。1050905
(中央社)
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