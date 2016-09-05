洪秀柱：國民黨目前無斷炊之虞 不必擔心
中國國民黨主席洪秀柱今天表示，國民黨黨工同仁不必擔心，目前為止沒有斷炊之虞，會盡全力設法解決問題。
媒體報導，金融圈人士透露，自政黨及其附隨組織不當取得財產條例通過後，8、9月合約到期的票券公司，已確定「到期不續保」，國民黨黨庫今年底將面臨資金調度一大難關。
洪秀柱上午出席國民黨第19屆中央評議委員會第4次會議，會前被問到國民黨年底是否斷炊時說，面對這樣的問題，大家早有心理準備，會盡力做好這件事；黨工同仁不必擔心，目前為止沒有斷炊之虞，會盡全力設法解決問題。
洪秀柱說，已暫停發放已退休人員月退金及18%利息補貼，請大家共體時艱，等有辦法時再說；退休黨工反應還好，黨工都能理解。對於生活困難的黨工，退休黨工已發起募款給予幫助。
此外，國民黨全代會昨天通過2018年選舉「預選制」，被解讀為是洪秀柱「綁樁」爭取連任；洪秀柱表示，大家多慮了，預選制是因地制宜，如果發現原本就有好的人選，不必說預選，連初選都不必。
縣市黨部主委直選未設時間表遭質疑敷衍，洪秀柱說，任何一件事都不能一蹴可及，難道今天提案明天就開始選舉嗎？這是存心讓國民黨崩盤；要一步一腳印，很多配套，如果沒有周全準備，任何制度都沒有辦法可長可久。1050905
(中央社)
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