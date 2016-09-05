未來一週雨不停 專家：季風低壓下週結束
全台雨下不停，中央大學大氣系副教授吳德榮今天說，12日中層大氣的太平洋高壓將增強，影響台灣的季風低壓天氣型態可望結束。
低壓帶和西南風持續影響台灣，中央氣象局說，今天水氣較靠近巴士海峽，北部雨勢趨緩，但中南部仍有局部較大雨勢發生機率，明天開始水氣再度往北移，8日以前全台溼答答，中南部更可能出現瞬間大雨或豪雨。
氣象局說，這樣的天氣型態將持續一週，一直到週末全台都受低壓帶籠罩，提醒民眾出門記得攜帶雨具，低窪地區也要慎防淹水。
中央大學大氣系副教授吳德榮今天在洩天機教室專欄中說，觀察歐洲中期預報中心電腦模擬，下週一起中層大氣的太平洋高壓將增強，低層西南季風的天氣型態被改變，影響台灣的季風低壓天氣型態可望於下週結束。
吳德榮還補充，今年8月上旬以來，西北太平洋季風低壓的天氣型態形成，伴隨著西南季風的變化，已經接連生成8個颱風，其中有5個侵襲日本，而今年侵台的颱風僅7月上旬的尼伯特。
他分析，觀察全台各主要水庫的儲水，大多在7成至9成，就可知這波季風低壓及西南季風的正面貢獻，相對於颱風、梅雨所帶來的災害相比，這波低壓帶的副作用小許多。1050905
(中央社)
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