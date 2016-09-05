教長：課程時數滿 交通安全從生活落實
交通部擬爭取中小學開交通安全課，教育部長潘文忠今天表示，學校課程時數很滿，不一定要將交通安全加入課程，但可提醒學校從日常生活落實交通安全教育。
交通部長賀陳旦將降低交通事故率列為重要施政，並認為交通安全從小教育的重要，決定積極向教育部爭取，交通部次長王國材預計今天拜會教育部，爭取中小學每學期6小時交通安全相關課程，大學則是2學分通識課。
台大電機系教授葉丙成在臉書發文，認為孩子正常教學都被這些亂凹業績的宣導影響，也是為了幫自己做業績，利用教育、干擾孩子正常教學的最不好示範，希望教育部為孩子的正常教學把關，勿讓部會任意把教育當業績，隨意伸手干擾教學。
潘文忠今天出席民國105年友善校園獎頒獎典禮，會前受訪時表示，「交通安全很重要，和我們的生命安全相關」，但應該從日常生活中養成，才能成為陪伴學生一輩子的經驗。
潘文忠指出，學校課程中已經有交通安全相關內涵，加上現在課程時數很滿，未必要千篇一律或形式化將交通安全加入課程，但可以提醒學校，從日常生活中加強落實交通安全教育和宣導。1050905
(中央社)
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