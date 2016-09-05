代同事照顧5歲娃竟虐死 惡男遭判8年6月定讞

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南投縣人力派遣公司老闆莊立建與員工邱建斌，受吳姓員工之託照顧他5歲女兒，但莊男卻不當體罰，邱男更因情緒失控，踢飛女童致死，女童屍體遍體鱗傷、死狀淒慘。最高法院今日依對兒童傷害致死罪將邱男判刑8年6月，莊男依傷害兒童罪判刑1年確定。

(中時)