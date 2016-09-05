李敖路邊享天倫 學霸兒24歲攻哈佛博士
名嘴李敖向來犀利，常公開評論社會時事，去年因感冒導致肺炎，在鬼門關前走一回，近日他被直擊和學霸兒子外出散步，有別於平時咄咄逼人形象，他不時露出笑容，完全就是個慈父。
高齡81歲的李敖，近年體力大不如前，據《蘋果日報》報導，日前他和兒子李戡出門散步，右手拄著拐杖的他，走幾步便停下來喘氣，兒子這時就會充當「人肉拐杖」，貼心停下等待，父子倆一路聊天，他也不時露出笑容，一起共享愉快的天倫樂。
李戡是李敖和第二任妻子的長子，當年他棄台大選擇就讀北京大學經濟系，還曾出書《李戡戡亂記》探討台灣的教育制度，這兩年他在美國華盛頓大學攻讀碩士，已取得學位，對政治很有興趣的他，已錄取美國哈佛大學政治學博士班，準備繼續升學取得更高學位。
(中時電子報)
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