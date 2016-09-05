司法院人事 蘇嘉全：能否通過要看立委態度

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總統府秘書長林碧炤(左三)及司法院長被提名人許宗力(左二)、副院長被提名人蔡烱燉(左一)等一行5日拜會立法院長蘇嘉全(右一)。（王英豪攝）

總統府秘書長林碧炤及司法院長被提名人許宗力、副院長被提名人蔡烱燉等人，5日拜會立法院長蘇嘉全。

蘇嘉全表示，預計10月底行使司法院人事同意權，能否順利要看立委態度與審查過程是否有疑義，若一切順利應該沒問題。

(中時)