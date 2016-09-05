吞針灸磁石 4歲男當不成萬磁王差點腸阻塞
4歲王小弟因誤食針灸磁片，媽媽發現不對勁將他送醫，經X光片檢查，發現小腸中斷有一堆圓盤磁石黏成一塊，經住院5天仍未排出，最後還以腹部手術將磁境取出；醫師指出，隨著磁鐵的應用越來越廣泛，小朋友接觸到強力磁鐵的機會越來越高，但誤吞有磁性的異物，恐造成腸組織壓迫壞死。
中國醫藥大學附設兒童醫院兒童急診科醫師陳德慶指出，近年因為磁鐵應用越來越廣泛，且價格越來越便宜、易取得，該院一年來收治4例兒童誤吞磁性物體的個案，其中王小弟，是誤食家長的針灸磁片，另一名3歲的萬小弟則是一口氣吃下6顆磁性小鋼珠，幸媽媽沒多久就發現，到院時小鋼珠還在胃裏透過胃鏡即取出。
王小弟則因就醫時已超過6小時，磁鐵已進入腸部中斷，因磁鐵有磁性會造成腸部壓迫壞死，或造成腸扭轉和腸阻塞，經5天觀察未自行排出，醫師只好以開腹手術取出。
陳德慶指出，舉凡手機套、玩具、各種「能量」磁石、磁石針灸、收納工具、五金用具等都有含有磁鐵。磁鐵大多體積小，摸起來很光滑，沒有銳角，也不含危險物質，看起來像是無害的小東西，易被家長忽略其危險性，如磁鐵將兩段腸子緊緊地吸住，時間一久被吸住的地方就會缺血導致腸子壞死、穿孔，進而引發腹膜炎、敗血症等嚴重併發症。
陳德慶提醒照顧者，任何可以被小朋友 (特別是三歲以下的小朋友) 塞入嘴巴裡的東西都要小心保管，以免不小心吞入而發生危險。 如果家中孩童不慎把一顆磁鐵吞下，可以先移除小朋友身邊的金屬物品，包括鈕扣、皮帶扣、零錢、鑰匙等，並禁水、禁食，立即到醫院就醫檢查。
(中時)
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