歹徒假冒志光員工 學生買課程遭詐6萬
高雄一名陳姓大學生日前前往志光數位學院購買課程，沒多久卻接到佯稱志光客服的電話，聲稱不慎增加訂單1筆，陳姓學生因此到ATM解除分期，事後卻發現遭詐騙新台幣6萬元。
刑事警察局指出，高雄市一名陳姓大學生今年7月中旬前往志光數位學院購買課程，1個月後卻接到假冒志光的客服人員來電，表示因為作業人員疏失，不慎多訂1筆訂單，另一名歹徒緊接撥打第2通電話，自稱是郵局人員，要求大學生前往ATM解除分期付款設定。
這名大學生信以為真，在歹徒指示下連續2次、共提領6萬元存入對方帳戶，直到返家告知母親後，才驚覺上當，立刻向警方報警。
警方表示，「ATM解除分期付款設定」是詐騙慣用手法，常以工作人員疏失、訂單有誤遭刷卡等理由，要求被害人前往ATM匯款。至於歹徒為何能掌握學生訂購課程一事，警方也將會持續追查。
「ATM絕對沒有解除分期付款設定的功能！」，警方強調，若民眾接獲類似電話，可先撥打165反詐騙專線求證，並做到「一聽、二掛、三查」原則，避免遭詐。1050905
(中央社)
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