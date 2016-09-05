田弘茂：盼消除不必要誤解 兩會速復談

即將接任海峽交流基金會董事長的田弘茂今天表示，盼望兩岸能消除不必要的誤解，讓兩岸和平關係不至於半途而廢，而能繼續走下去。他還說，希望儘快恢復兩岸兩會事務性協商。

他說，盼望中共總書記習近平及其幕僚能在中共第18屆中央委員會第6次全體會議（六中全會）前後「看得遠、想得廣」，以善意態度與台灣交流，並理解總統蔡英文對大陸的確是有善意。

田弘茂上午接受台北之音電台節目主持人周玉寇專訪，隨後接受媒體訪問，作了以上表示。

媒體詢問田弘茂未來是以「九二會談」還是「九二共識」與中國大陸對話，他說：「蔡英文總統沒有和他談到這個事。」

他說，台灣是個意見多元的社會，希望對岸不要將台灣一家媒體的意見當作是全部的意見。1050905

(中央社)