英擬收緊移民政策 但質疑仿澳採計分制

我要評比

根據今天曝光的英國首相梅伊談話內容，梅伊承諾將嚴加限制歐洲移民，但卻對仿傚澳洲採行計點積分制（points-based system）抱持質疑態度。

梅伊（Theresa May）目前正在杭州出席20個集團（G20）峰會，但英國決定脫歐後，梅伊的移民政策依然是20國峰會的主要討論議題。

梅伊今天向記者說：「他們（選民）希望政府展現能力，控制歐洲湧入的移民。而且顯然的就是我所說的，不樂見昔日的自由移動。」

英國6月23日舉行公投，有52%的選民支持脫歐。英國這次公投，有關移民問題被吵得火熱。

梅伊接替在脫歐公投後、宣布辭職的卡麥隆繼任英相後，儘管她主張留歐，但仍承諾當竭盡所能的脫歐。

自從公投結果出爐後，英國新政府就在苦思要在不失去進入歐洲單一市場的權力下，如何限制來自歐洲其他27國的移民。此舉違反歐盟的基本原則。

脫歐陣營的大將之一外交部長強生（Boris Johnson）說，要想限制歐洲移民，同時留在歐洲單一市場裡，唯有看齊澳洲，採取計點積分制的移民系統。

但梅伊以她曾擔任內政部長的經驗，對此舉抱持質疑態度。

梅伊說：「問題之一在於計點積分制能否收效，但正如我所說，英國民眾不希望像以前一樣，繼續看到歐洲人像往昔一樣，可以自由移動。」1050905

(中央社)