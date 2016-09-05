韓外匯存底創歷史新高

我要評比

南韓中央銀行「韓國銀行」今天發布統計數據顯示，至2016年8月底為止，南韓的外匯存底為3754.6億美元，較7月底增加40.8億美元，創歷史新高。

韓國銀行分析稱，有價證券交易所獲差價、利息收入等外匯資產收益增加，以及歐元等其他幣種外匯資產以美元計算時價值增加，是帶動南韓外匯存底增加的主要原因。8月，歐元較美元升值0.7%，日圓較美元升值1.8%。

南韓聯合新聞通訊社報導，資料顯示，在南韓外匯存底資產中，有價證券規模比7月底增加79.7億美元，達3448億美元。

截至7月底，南韓外匯存底規模在全球排名第7。中國大陸以3兆2011億美元穩居世界第1，日本、瑞士、沙烏地阿拉伯、台灣和俄羅斯等分列其後。1050905

(中央社)