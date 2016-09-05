習近平會朴槿惠 表示反對部署薩德
新華社今天報導，中國大陸國家主席習近平向南韓總統朴槿惠表示，大陸反對美國在南韓部署薩德（ THAAD）反飛彈系統。
美國和南韓7月決定在南韓部署戰區高空防衛系統（薩德），以對抗北韓的飛彈和核武威脅後，大陸曾多次表達不滿和強烈反對。
新華社引述習近平在杭州向朴槿惠的談話說：「不當處理這項議題無益於區域策略穩定，還恐加劇爭端。」
朴槿惠、習近平和其他G20國領導人目前齊聚杭州出席高峰會。
北京擔心薩德的雷達可能會對大陸的軍事能力進行摸底。
南韓和美國官員則設法安撫大陸，強調薩德的設計純粹是對抗北韓與日俱增的飛彈威脅，而不是鎖定大陸。
自從南韓決定部署薩德後，大陸國防部即證實，正加緊腳步測試自家開發的反飛彈系統。1050905
(中央社)
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