習近平會朴槿惠 表示反對部署薩德

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新華社今天報導，中國大陸國家主席習近平向南韓總統朴槿惠表示，大陸反對美國在南韓部署薩德（ THAAD）反飛彈系統。

美國和南韓7月決定在南韓部署戰區高空防衛系統（薩德），以對抗北韓的飛彈和核武威脅後，大陸曾多次表達不滿和強烈反對。

新華社引述習近平在杭州向朴槿惠的談話說：「不當處理這項議題無益於區域策略穩定，還恐加劇爭端。」

朴槿惠、習近平和其他G20國領導人目前齊聚杭州出席高峰會。

北京擔心薩德的雷達可能會對大陸的軍事能力進行摸底。

南韓和美國官員則設法安撫大陸，強調薩德的設計純粹是對抗北韓與日俱增的飛彈威脅，而不是鎖定大陸。

自從南韓決定部署薩德後，大陸國防部即證實，正加緊腳步測試自家開發的反飛彈系統。1050905

(中央社)