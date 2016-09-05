種假睫毛疏於清洗 毛囊化膿又長針眼
許多女性喜歡種假睫毛增加眼睛美感，澄清醫院中港院區眼科主任尤誌君發現，有女子種上假睫毛後，擔心脫落而疏於清洗，卻因而罹患毛囊炎及針眼。
尤誌君今天表示，這名27歲的女性上班族每天都要面對顧客，為了讓自己看起來更漂亮動人，過去都要黏貼假睫毛，因嫌麻煩而花錢去種接睫毛。
尤誌君指出，患者於種接睫毛約兩週後就感覺眼瞼不舒服，經檢查發現兩邊睫毛根部罹患毛囊炎，已出現膿包現象，治療期間又因針眼求診，患者還害怕地問會不會造成自己的睫毛全掉光。
患者向醫生表示，深怕種接的假睫毛因臉部用水清潔而掉落，每天都只用卸妝水擦拭臉部後，再輕輕撲水洗一下而已，不敢特別清洗睫毛。
尤誌君認為，就是因為沒有做好睫毛的清潔動作，有可能因睫毛根部被細菌感染，起初會形成眼瞼邊緣皮膚的發炎，會有眼睛癢、異物感，未即時治療會導致皮脂腺管堵塞進而產生化膿現象，患者在接受口服抗生素治療期間又因眼瞼緣長針眼求醫，顯示種接假睫毛未清潔完全，造成細菌感染的嚴重性。
患者接受針眼切除引流排膿手術及1週的口服抗生素治療後，已完全痊癒，尤誌君呼籲，種接假睫毛所用的黏合劑有可能含有甲醛，因個人體質的關係有時會引起感染、過敏，甚至會使真睫毛脫落，而且因假睫毛黏在睫毛根部上端，恐會影響睫毛排汗，再加上平日疏於清洗，很容易因細菌感染而造成毛囊炎、結膜炎、角膜炎、針眼等眼病，嚴重時有可能引起視力下降，甚至失明的嚴重後果。1050905
(中央社)
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