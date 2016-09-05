女神戀愛了？! HEBE洩戀情曝光情郎真面目
亞洲女子天團S.H.E成軍15周年，高人氣的她們累積不少粉絲，不過HEBE田馥甄感情始終沒下文，也讓粉絲急得乾跳腳，但是田馥甄昨天在臉書寫道「工作與戀愛真的不容易兼顧」，讓人好奇真命天子是否已經現身?
田馥甄在臉書首次發佈疑似戀愛的文字，立刻引起粉絲談論，她先是感嘆「工作與戀愛真的不容易兼顧」，接著又表示巡演完就急著下機會情郎，還甜滋滋說道對方都以「公主」稱呼她，這些舉動都讓粉絲驚訝，究竟是何方神聖能把田馥甄迷得暈頭轉向，對於其身分相當好奇。
一向對於戀情超低調的田馥甄，也難得大方公開與情郎的合照，答案揭曉後才發現「真命天子」是工作人員的小孩，也讓網友失落表示，要等HEBE的好事看來又要延一陣子了，不過也有人打趣PO出「情郎」與Selina的合照，直呼你們愛人腳踏兩條船，兩人要從姐妹變情敵了。
(中時電子報)
關鍵字：田馥甄
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