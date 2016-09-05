品味常玉 蠟燭點亮浪漫秋意

常玉系列蠟燭送禮自用兩相宜。(時藝多媒體提供)

近晚時分捎來秋意，這時微涼氣候點上一抹香氛，增添幸福暖意，甚是愜意。國立歷史博物館特別以品味藝術家為發想，推出常玉典藏畫作蠟燭(NT590/個)，遴選常玉作品《枯枝》、《黃瓶與白星海芋》、《青花盆與菊》三件作品，將20世紀藝術情懷轉化為檀香、茉莉、綠茶等香味，藉由嗅覺勾起民眾對於作品不同感知的想像。

常玉為中國早期旅法藝術家，與當時於巴黎創作的各地藝術家往來密切，使他能保持中國特有的文人氣韻，其創作擅長藉書法入畫，融合中國與西洋藝術語彙，凝鍊出獨創的個人風格，成就簡約流暢的畫風。本次常玉系列蠟燭選出其擅長之「靜物」主題，背景單色平塗，主體置於中央，色彩高雅、線條簡練地勾勒出帶有中國盆景的古樸美，簡化誇張及變形的造型構圖，更讓觀者感受濃鬱詩意境界以及中國文人精神。

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(中時電子報)