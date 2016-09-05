品味常玉 蠟燭點亮浪漫秋意
近晚時分捎來秋意，這時微涼氣候點上一抹香氛，增添幸福暖意，甚是愜意。國立歷史博物館特別以品味藝術家為發想，推出常玉典藏畫作蠟燭(NT590/個)，遴選常玉作品《枯枝》、《黃瓶與白星海芋》、《青花盆與菊》三件作品，將20世紀藝術情懷轉化為檀香、茉莉、綠茶等香味，藉由嗅覺勾起民眾對於作品不同感知的想像。
常玉為中國早期旅法藝術家，與當時於巴黎創作的各地藝術家往來密切，使他能保持中國特有的文人氣韻，其創作擅長藉書法入畫，融合中國與西洋藝術語彙，凝鍊出獨創的個人風格，成就簡約流暢的畫風。本次常玉系列蠟燭選出其擅長之「靜物」主題，背景單色平塗，主體置於中央，色彩高雅、線條簡練地勾勒出帶有中國盆景的古樸美，簡化誇張及變形的造型構圖，更讓觀者感受濃鬱詩意境界以及中國文人精神。
常玉系列蠟燭送禮自用兩相宜！詳洽拾藝術文創商店02-23819386。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。