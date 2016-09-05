中秋連假期間 郵局照常收寄快捷郵件

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中華郵政宣布，9月15日至18日中秋節連續假期間，各地郵局營業窗口一律停止營業，投入信筒（箱）郵件，除9月15日收攬限時郵件外，其餘停止收攬；惟為應顧客需求，中秋節連續假期中仍照常投遞快捷郵件，全臺20處郵局快捷股或郵務科及駐有守衛或保全之郵局郵務股，均開放收寄國內、國際快捷郵件。

另外，台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股提供收寄國際快捷郵件服務。各地郵局附設自動櫃員機、開放式信箱間、自助郵局，仍提供每日24小時用郵服務。

(中時)