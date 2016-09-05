田弘茂：曾會江澤民汪道涵 從不是密使

即將接任海峽交流基金會董事長的田弘茂今天說，1993年造訪北京時在沒有預期的情況下，分別會見時任中共總書記江澤民、時任大陸海協會長汪道涵，但自己「從來就不是密使」。

他上午接受廣播電台專訪時澄清說，1993年與太太造訪北京時，在沒有預期的情況，也沒有時任總統李登輝的授權下，時任中共統戰部長王兆國突然找上他，安排自己和太太會見江澤民。

田弘茂說，自己曾在1990年國是會議擔任比較重要的角色，「當時我不知道他們（中共）為什麼找我，但他們可能判斷我和李總統有來往。」

他說，江澤民是個很會談話、很風趣的人，原本設定談半小時，後來談了近兩個小時，江澤民問了兩岸將來怎麼走、對於「一個中國」的看法等，王兆國也安排自己會見時任中國大陸海峽兩岸關係協會會長汪道涵。

不過，田弘茂說「我不是密使」，會中曾向對岸提出一些主張，包括不要阻撓李登輝出席當年度的亞太經濟合作會議（APEC）。他返台後也有向李登輝報告。

田弘茂還表示，自己最早曾在1973年文化大革命期間造訪中國大陸，當時以5週的時間參訪十幾個人民公社。

此外，田弘茂說，自己是一名學者，不是深綠、也不是獨派，相關報導完全錯誤。即將出任海基會董事長的他還強調，上任後不拿任何薪水，家人也沒有從事與兩岸有關的生意往來。1050905

(中央社)