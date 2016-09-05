北京充電樁1/5沒電 被批中看不中用

中國大陸官方積極推廣電動車，但充電樁偏少導致「充電難」。一項調查還顯示，北京城區5000多根充電樁中，有近1000根因沒通電等原因不能用，被當地媒體批評「中看不中用」。

北京日報今天報導，北京海淀區後廠村路路邊有座配備24個充電樁的充電站，站內沒有一輛電動車，近半車位停著燃油車。整排草綠色的充電樁外表嶄新，但螢幕和充電槍滿布灰塵。

充電站對面的小賣店老闆說，這些充電樁幾個月前就裝好，但至今無法使用。「還沒給電，也沒見人用過。」

大陸新能源車服務平台「電動生活」近期公布一項調研結果顯示，在北京城區，用市面上12款搜尋充電樁的應用程式（app）可找出5025根充電樁，但其中有近1000根是不能用的。

「電動生活」創辦人魏士欽表示，充電樁常在荒草堆中被棄置、遭到人為破壞，或是車位被燃油車霸占。「有些充電樁還玩『躲貓貓』，安裝位置隱蔽，根本沒法充電。」

除了上述毛病，電動車主還面臨充電被多重收費，營運商系統不相容的難題。

以一名趙姓車主為例，進一棟商辦地下停車場充電要先交人民幣30元（新台幣約144元）「租賃費」，出了停車場還要交10元停車費，加上電費、充電服務費，一共得交4種費用，「六七十塊錢就這麼出去了」。

此外，市面上充電樁導航app眾多，但沒有一款能做到資訊全面且準確，個別充電樁成了「漏網之魚」；各家充電樁支付方式也不同，車主得配備「多app多卡」出門才行。1050905

(中央社)