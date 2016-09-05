英郵票歷史500年 設計發行須女王批准

世郵展系列報導1840年英國推出世界第1張可黏貼的郵票，這個以當時維多利亞女王肖像為主題的設計一直延續至今。英國郵票設計不斷推陳出新，內容豐富多元，新郵票發行前須獲得女王批准。

今年英國郵政堂堂邁向第500週年，1516年英國國王亨利八世贈勳給第一任郵務大臣杜克（Brian Tuke），開啟郵政歷史，但在1635年前郵政服務僅限於國王與宮廷，國王查爾斯一世決定開放給一般民眾使用，在倫敦設立郵件辦公室，同時為了讓郵件在全國發送，開闢了6條郵件專用道路。

英國第1張可以黏貼郵票以維多利亞女王肖像為主，又稱為「一便士黑色郵票」（Penny Black），維多利亞女王過世後，英國皇家郵局以之後的君主肖像持續發行郵票。

除了君主的肖像，英國郵政總局自1964年開始每年發行紀念郵票，例如重要的紀念日，英國在藝術或科學不同領域對世界的貢獻等，平均每年會出版8套主題不同的郵票。

皇家郵政推出有紀念意義的郵票多在前5年就開始進行研究，一旦決定有需要慶祝的週年活動或事件，就會和設計部門討論，研擬10個具有重要意義和英國特色的主題，除了王室外，推出郵票上的人物都必須已經過世，不得有仍在世人物。

1966年英國推出第1張慶祝耶誕節的郵票，採用小朋友的畫作，之後每一年都會推出耶誕節紀念郵票；1997年黛安娜王妃在巴黎車禍過世，1998年推出黛安娜紀念郵票，廣受民眾歡迎，許多人搶購收藏。

今年是女王伊麗莎白二世90歲大壽，皇家郵政推出紀念郵票，其中一幀是女王幼時與父親國王喬治六世的合照，女王純真無邪的萌樣，十分可愛。

郵票設計需遵守2個原則，票面上必須有君主的肖像，同時配上郵票的票面價格，設計完成後，不論原創作尺寸為何，必須縮減到郵票大小尺寸，最後必須女王同意後才能印刷販售，過程嚴謹。1050905

(中央社)