綠委：台灣不用特別排斥中國
民主進步黨立法院黨團幹事長吳秉叡今天表示，台灣作為世界村的一環、作為海島國家，跟每個國家的關係越友善越好，不用特別排斥中國，也沒必要排斥世界上任何一個國家的旅客。
行政院政務委員張景森昨天在臉書發文表示，希望網友分清楚人民與政權的差別，不要再不經意發表歧視陸客的言行，「陸客是我們最需要交的朋友」。
吳秉叡今天對此表示，台灣作為世界村的一環、作為一個海島國家，跟每個國家的關係，越友善越好，不用特別排斥中國，跟中國之間較多的難題若可化解，對台灣也是會有幫助的。
吳秉叡強調，「講話不用太極端，解讀也不用太極端，當政府在走新南向政策時，難道其他世界的客人就不歡迎了嗎」？他呼籲，「我們是一個海島國家，是一個經濟世界島」，沒有必要排斥世界上任何一個國家的旅客。
民進黨立委黃偉哲也說，陸客減少顯然是因為政治因素，不是台灣不好玩，既然中共設下政治的前提，張景森說的是一個溫情送暖的事情，所以這是釋出一個善意，至於這善意陸客領不領情，那是陸客的問題。
國民黨立法院黨團副書記長李彥秀則表示，這凸顯行政院正視到民意的反彈，但民進黨內部一直有不同的聲音，不能一邊說中國大陸是一條龍的經營，一邊又提出溫暖，希望陸客有機會再來台灣，民進黨內部的聲音應做調整，態度應要一致，「不要像月亮一樣，初一、十五不一樣」。
李彥秀說，總統蔡英文對於兩岸的論述還沒有一套完整的政策，官方交流完全中斷，這也是下階段還有68個團體，準備走上街頭最主要的原因，類似這樣的狀況，行政院必須正視，儘速找出解決的方案。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。