綠委：台灣不用特別排斥中國

民主進步黨立法院黨團幹事長吳秉叡今天表示，台灣作為世界村的一環、作為海島國家，跟每個國家的關係越友善越好，不用特別排斥中國，也沒必要排斥世界上任何一個國家的旅客。

行政院政務委員張景森昨天在臉書發文表示，希望網友分清楚人民與政權的差別，不要再不經意發表歧視陸客的言行，「陸客是我們最需要交的朋友」。

吳秉叡今天對此表示，台灣作為世界村的一環、作為一個海島國家，跟每個國家的關係，越友善越好，不用特別排斥中國，跟中國之間較多的難題若可化解，對台灣也是會有幫助的。

吳秉叡強調，「講話不用太極端，解讀也不用太極端，當政府在走新南向政策時，難道其他世界的客人就不歡迎了嗎」？他呼籲，「我們是一個海島國家，是一個經濟世界島」，沒有必要排斥世界上任何一個國家的旅客。

民進黨立委黃偉哲也說，陸客減少顯然是因為政治因素，不是台灣不好玩，既然中共設下政治的前提，張景森說的是一個溫情送暖的事情，所以這是釋出一個善意，至於這善意陸客領不領情，那是陸客的問題。

國民黨立法院黨團副書記長李彥秀則表示，這凸顯行政院正視到民意的反彈，但民進黨內部一直有不同的聲音，不能一邊說中國大陸是一條龍的經營，一邊又提出溫暖，希望陸客有機會再來台灣，民進黨內部的聲音應做調整，態度應要一致，「不要像月亮一樣，初一、十五不一樣」。

李彥秀說，總統蔡英文對於兩岸的論述還沒有一套完整的政策，官方交流完全中斷，這也是下階段還有68個團體，準備走上街頭最主要的原因，類似這樣的狀況，行政院必須正視，儘速找出解決的方案。1050905

(中央社)