男感情不順撞牆跳橋 友勸不聽打醒他
通霄警分局今天指出，一名張姓男子和女友吵架，原本與朋友相約喝酒解悶，卻想不開用頭撞牆，又跳下深約5公尺河床，雖然沒有受傷，卻跟一旁苦勸的朋友爆發多次肢體衝突。
警方表示，今天凌晨時分左右接獲通報，通霄鎮番社橋有民眾跳橋，隨即派員前往查看，到達現場發現張姓男子已經從高約2層樓的橋面跳下，警消和多位民眾衝到河床，好不容易找到人，張男非但不領情，還對想要救他的人拳腳相向。
友人指出，張男與女友感情不順，原想到小吃店喝酒消愁，卻突然以頭部撞牆，朋友上前勸阻，反被他毆打，張男隨後徒步跑了200多公尺，來到橋上一躍而下，奇蹟式毫髮無傷，但不斷胡言亂語表示「不要理我」，還跳下溪水中。
張男親友擔心發生危險，也跟著跳下水，正當大家合力把他抬上岸時，張男又不斷扭動身體，一邊急著要救人、一邊不願意被救，朋友見狀實在氣不過，開始拳打腳踢想要打醒他。
雙方爆發數度肢體衝突，烏眉派出所員警李建國在旁勸架，一個不留神，嘴角也被打了一拳，最後僵持約2個多小時，張男表示「很丟人」，要求圍觀民眾、警消人員先離去，才同意上岸由朋友載送回家，而挨打的員警則表示，體諒張男的心情，「不會提告」。1050905
(中央社)
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