新南向政策今啟動 建經濟共同體意識
行政院今天(5日)宣布新南向政策計畫正式啟動，由行政院經貿談判辦公室負責協調與政策執行，目標國鎖定東協10國、南亞6國和紐澳2國，政府預計投入42億元推動，要建立經濟共同體意識，創互利共贏新合作模式。其中吸引新南向國家學生來台就讀，108年將從2.8萬人提升至5.6萬人，同時要與8個國家重簽投資保障協定，提升更高保護，以利台商放心前往投資。
新南向政策推動計畫秉持「長期耕耘、多元開展、雙向互惠」的核心理念，從經貿合作、人才交流、資源共享與區域鏈結4大面向著手，期望與東協、南亞及紐澳等共18國，創造互利共贏的新合作模式，建立「經濟共同體意識」。
國發會副主委高仙桂也說，希望跟新南向的國家，藉由資源、人才、市場和技術面的共享跟鏈結，創造互利共贏的新合作模式，建立起緊密經濟共同體的意識。工作內容，包括輸出ETC、智慧醫療等物聯網輸出，從五大創新產業切入，與當國家供應鏈結合，做為台灣內需市場的延伸；人才交流方面，除了擴大台灣獎學金，設立至1億元規模，108年來台就讀學生倍增至5.6 萬人，也鼓勵大專院校到東南亞地區設立分校等，其中台大決定赴馬國設立分校。
高仙桂表示，經濟部將在印尼、印度、緬甸和泰國設立「台灣窗口」，協助台商整合資源，提供綜合性服務，國內也會設立新南向經貿 服務窗口，「新南向產經諮詢中心」，提供廠商新南向商情；經濟部也會定期公布新南向國家投資安全報告，提供投資風險預警。
鄧振中表示，經濟部經貿談判代表辦公室將裁撤，人員全數併入行政院經貿談判辦公室，擴大人力與經費配置，負責對外與新南向各國進行多層次全方位協定與對話。至於與總統府新南向政策辦公室的關係，鄧振中表示，總統府的新南向政策辦公室仍存在，但作為總統政策幕僚單位，執行面由行政院負責。
(中時)
關鍵字：新南向政策
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