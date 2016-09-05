維護黑鮪資源永續 我第3度舉辦CCSBT
為維護漁業資源永續，今(5)日起至10日，高雄將主辦CCSBT「第21屆延伸科學委員會」會議，此為我國第3度在台主辦該項會議，本次共有日本、澳洲、紐西蘭、韓國、印尼、歐盟、南非等8個會員國，約50人參加會議，以評估南方黑鮪資源現況。
南方黑鮪保育委員會（CCSBT）成立於1994年是全球唯一針對單一魚種保育組織，以黑鮪捕撈漁業國及沿岸國，每年召開科學會議及年會，來決定各項養護管理措施，促使資源永續利用，南方黑鮪為我國遠洋漁船在3大洋所捕獲的季節性魚種，使得我國也於2002年8月30日正式加入。
該組織採取總量管制方式，訂定全球總可捕量（Total Allowed Catch,TAC）後，再分配各國漁獲配，自2010年起，決議以管理程序(MP)作為TAC訂定的基礎，我國每年皆會指派具專家參與會議，並提出我國相關科學研究成果，與其他會員國共同監控該魚種資源狀況，並進行漁獲評估分析。
漁業署說明，本次會議重點在於執行MP，以研擬訂定2018年至2020年TAC之管理建議，藉由籌辦本次會議，可表達我國對國際鮪類資源評估及研究工作之關切，共同為全球鮪類資源保育貢獻心力。
(中時)
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