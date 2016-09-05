中市路平加速，霧峰吉峰路、峰堤路9月中動工

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台中市府路平施工團隊要求道路實施三級品管，確保大台中地區道路的長久與品質。（盧金足攝）

台中市府建設局長黃玉霖表示，路平範圍持續擴大，霧峰吉峰路、峰堤路9月中動工。（盧金足攝）

台中市政府建設局持續推動路平工程，截至9月3日止，全市路平已達244.48公里。其中，霧峰區中正路、四德路、民生路等路段已完成路平，重要聯外道路吉峰路與峰堤路共3.38公里，將於9月中旬進場施工，9月底前完工。

霧峰區吉峰路銜接省道台3線，是連接朝陽科技大學及青桐林生態產業園區的重要道路；自錦州至民生路口，全長約0.68公里，目前已完成孔蓋下地作業，人孔蓋數量達64座，下地數量56座，下地率高達88%，預定9月14日進場刨舖，完工後將可改善6812平方公尺道路面積。

此外，霧峰區峰堤路也是連結草湖溪堤岸與台3線的主要道路，因上、下班車流較多，路面年久失修，造成多處破損。建設局預計於9月15至18日進行峰堤路長2.7公里路平作業，完成後將可改善2萬1607平方公尺道路面積。

建設局長黃玉霖表示，吉峰路路肩約有25棵大型黃連木，將於路平施工完成後，重新切割樹穴及清除樹穴內殘留的瀝青，進行樹穴基盤改善，保護樹木，以達道路、樹木、行人、車輛等全方位友善的通行環境。

黃玉霖說，為降低交通衝擊，建設局執行路平專案時，若是日間施工多採「半半施工」方式，且避開上下班尖峰時間，搭配同仁現場進行交通維持；針對交通流量大的路段，則多採夜間施工，縮減因施工造成的交通黑暗期。

施工前，也會加強路口交通維持管制措施、宣導及道路改道公告，並協請里長、公所於施工道路範圍內，逐戶發送宣導單提醒住戶及早因應。

黃玉霖指出，為了大台中地區道路的長久與品質，路平施工團隊道路三級品管，從減少孔蓋數量、路基改善測量高程等前置作業，到第一刀瀝青下料、一次次測量刨除厚度，至最後一刀封層壓實等，全都嚴格檢測，並讓道路養護靜置6小時或溫度降至50℃以下才開放通行。

(中時)