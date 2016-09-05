德國梅森宏利賽奪首冠 徐薇淩並列第26
趁原來位居前3(含並列)4位選手決賽輪都揮出7字頭成績，德國27歲女將梅森，5日靠著67桿(-5)脫穎而出，於宏利金融菁英賽以總桿272桿(-16)，奪得2013年進軍LPGA以來第1座冠軍，同時也是繼LPGA美女選手蓋兒之後，第2位贏過LPGA的德國女將。
這場比賽中止之前連4場淘汰、且以並列第5進入最後兩輪決賽的台灣女將徐薇淩，決賽輪再揮出68桿(-4)，可惜第3輪失常打出74桿，錯失獲得本季第1場前10成績，以279桿(-9)並列第26作收，但這也是她繼2月本田泰國賽獲得第15之後，本季第2佳成績。曾雅妮連續兩天打出71桿，以285桿獲得並列第58。
LPGA本季已賽24場，梅森是目前為止產生的第6位新冠軍，前5位新冠軍為日本女將野村敏京、韓國選手張哈娜、韓裔美籍申珍妮、加拿大新秀韓德森與當紅炸子雞泰國女將艾莉雅。這6人合計拿下12冠，包括艾莉雅1人囊括5冠，象徵當今LPGA競爭更加激烈，具奪冠實力選手愈來愈多。
不止如止，LPGA本季也出現「年輕選手出頭天」現象，前24場比賽大都由20歲左右選手奪冠，而在宏利金融菁英賽贏得LPGA生涯首冠的梅森，雖只有27歲，卻是本季第3位超過23歲的冠軍得主。
梅森決賽輪第1洞吞下雙柏忌，不過隨後17洞狂抓9鳥，只打2個柏忌，交出67桿，精采贏得逆轉勝。她賽後說：「太不可思議了，我今天狀況雖然不錯，但沒想過會贏冠軍。第1洞沒打好，反而讓我沒壓力，可以全力抓小鳥，我只是試著放鬆心情享受比賽。」
以並列第3進入決賽輪爭本季第6冠與第二次三連勝的艾莉雅，決賽輪只打出70桿，最終以輸2桿的274桿(-14)，與「球后」高寶璟及挪威女將派特森並列第5。
(中時電子報)
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