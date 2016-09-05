聆聽視障樂團演唱 總統感動擁抱主唱

總統蔡英文今天接見「蝦米視障人生樂團」，總統聽完樂團演唱，感動地上前擁抱主唱；她並說，政府要與各位學習，努力克服障礙，團結所有力量，讓台灣社會整體生命力充分展現。

蔡總統今天在總統府接見「蝦米視障人生樂團」團員，總統恭喜團員們，不久以前在奧地利的特別演出，「讓世界看見蝦米，也讓蝦米聽見世界」。

蔡總統說，這幾年來阿卡貝拉純人聲合唱在全球引起風潮，奧地利的國際現代阿卡貝拉大賽是阿卡貝拉界知名大賽，許多出眾的人聲樂團都努力在這國際舞台展露頭角，這次蝦米視障人生樂團受邀在大賽的演出，讓世界看見台灣，也看見台灣人實現夢想的勇氣。

她說，過去幾年來，樂團的成員雖然來自不同的職場和環境，但同樣熱愛唱歌的心，讓大家克服萬難，長期參與培訓，為共同的夢想努力，這次到奧地利演出，大家說，夢想是一個痛快的決定，也說以行動把勇氣落實在歌聲中，她覺得非常感動。

總統指出，追求夢想需要勇氣，也需要機會和環境，她希望不只是各位把勇氣落實在歌聲之中，她也要讓台灣的每一個人都能把勇氣落實在舞蹈、繪畫或者在任何形式的行動中，都能實現自己的夢想。

她說，樂團的團員可說是最緊密的夥伴團隊，日常行動上，大家常常是緊緊相依、互相扶持，在人聲合唱更需要無懈可擊默契的配合，尤其人聲合唱是在無伴唱的狀態下練習，大家想必經歷了許多磨練辛勞，才能有今天的成果。

蔡總統說，她看樂團的介紹說，這是小蝦米組成的樂團，但唱起歌來，可一點都不瞎；她要補充，「小蝦米的力量，可一點也不小」，各位的團結與克服障礙的精神，展現強大的生命力。

總統說，「現在我們要讓台灣變得更好，還有許多的障礙與挑戰必須去面對」，政府要與各位學習，努力克服障礙，也要團結所有力量，讓台灣社會整體的生命力都可以充分展現出來，她非常感謝大家對台灣帶來的啟示，未來一起加油。

「蝦米視障人生樂團」今天獻唱「夢田」與「家後」，蔡總統聽完後直說，非常好聽，她非常驕傲，這樣的才能不能被淹沒，一定要想辦法讓全台灣的人可以聽到這樣的歌聲。蔡總統並上前給主唱一個擁抱。1050905

(中央社)