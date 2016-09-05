隱身民宅門禁管制嚴 警埋伏破獲職業賭場
新北市三重警分局警方接獲線報，指龍門路80號巷弄一處公寓深夜出入複雜，疑有聚賭情形。警方埋伏多日，於今（5）日凌晨查獲隱身住家一樓的天九牌賭場，查扣天九牌1付、骰子20顆、帳冊3本、共146萬6000元賭資等證物，並將61歲簡姓負責人等四人依賭博罪嫌移送法辦，34名賭客則依社維法裁處。
警方5日凌晨2時許於龍門路埋伏，趁把風57歲張姓男子走出門外、把玩手中鑰匙磁扣時，上前搜索，進門時見滿屋賭客吆喝下注，渾然未覺警方上門。
警方表示，當場查扣天九牌1付、骰子20顆、帳冊3本、抽頭金32萬8500元、週轉金58萬1100元、賭資55萬6400元（共146萬6000元）等證物，當場人贓俱獲。
(中時)
關鍵字：賭場
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