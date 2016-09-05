行政院政委鄧振中：不與大陸爭 兩岸各自努力

行政院新南向政策啟動，台灣有何本錢與大陸在財力及國力上競爭？對此，行政院政委鄧振中坦言，每個國家都有自己的優勢，台灣資源或許沒中共龐大，但台灣有特色和優點，例如多年來東南亞地區留學生、僑生、國內的軟實力，真誠待人的態度、企業界誠懇從商的態度，都是我們的資本，兩岸各自努力，沒有誰要壓倒誰。

行政院提供的「新南向政策推動計畫」中，也提到在適當時機和對岸就相關議題及合作事項展開對話和協商，但鄧振中說目前這階段政府全力發展東協10國、南亞6國和紐澳，「看起來現階段先把該做的的事做好。」鄧強調，政府沒有必要和中國的「一帶一路」競爭，若「一帶一路」創造商機，台商能爭取到，企業界自己會去努力，他並說，未來尋求和第三國合作，並未計畫共同進軍大陸市場。

鄧振中強調，政府能做的是，是對台商提供更好更完整的投資保障，並提供商情資訊，幫助他們不要單獨面對一個國家政府，不要單打獨鬥，民間則有充沛資金資源。

國發會副主委高仙桂也說，台塑案子給政府很大警惕，東南亞國家投資一定有風險，因此要更新及強化這些國家投資貿易協定簽署，保障投資安全，經濟部定期編製投資安全報告，扮演預警角色。至重簽投保協定國家，高說，以2000年之前簽署的重新檢討，重簽可望優先檢討包括印、菲、馬、越、泰等國家。

(工商)